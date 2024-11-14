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        Haberler Gündem Güncel Karlıova Belediyesi'nden doğal gaz çalışmaları açıklaması | Son dakika haberleri

        Karlıova Belediyesi'nden ilçede doğal gaz boru hattı çalışmalarına ilişkin açıklama

        Bingöl'ün Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, ilçede doğal gaz boru hattı çalışmalarının 2025 yılının nisan ayında başlamasının planlandığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 19:08 Güncelleme: 14.11.2024 - 19:08
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        Karlıova Belediyesi'nden doğal gaz çalışmaları açıklaması
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        Bingöl'ün Karlıova Belediye Başkanı Veysi Bingöl, ilçede doğal gaz boru hattı çalışmalarının 2025 yılının nisan ayında başlamasının planlandığını belirtti.

        Belediyeden yapılan açıklamada, Veysi Bingöl'ün BOTAŞ yetkilileri ile makamında görüşme yaptığı belirtildi. Bingöl, ilçeye gelen BOTAŞ yetkililerinin ilk çalışmalara başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "İnşallah nisan ayında doğal gaz hat çalışmaları başlayacak. Doğal gaz hattı ilçemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim."

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