Karınca'dan Aromaterapi Eğitimi

Karınca El Emeği Eğitim Birimi'nin Fındıkzade'de düzenlediği doğal koku yapımı etkinliğinde yenilebilir ve doğal malzemelerle kişisel bakım ürünleri hazırlamanın incelikleri aktarıldı.

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Fatih Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, atölyede kakao yağı, shea yağı, hindistancevizi yağı, karbonat, nişasta ve kil gibi doğal bileşenler kullanılarak koku yapımı uygulamalı olarak gösterildi.

Bu malzemelerin cilt dostu ve toksik madde içermeyen özellikleri tanıtılırken kimyasal içerikli ürünlerin zararlarından korunmanın önemi vurgulandı. Katılımcılara doğal koku elde etmekte kullanılan bitkisel ve esansiyel yağların etkileri hakkında detaylı bilgi verildi.

Katılımcılar kendilerine dağıtılan doğal formülü kişisel ihtiyaçlarına uygun şekilde nasıl uyarlayabileceklerini öğrenerek evde sağlıklı ürünler hazırlama konusunda beceri kazandılar.