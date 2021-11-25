Karın ağrısı, insan hayatında sık karşılaşılan, çoğu zaman kendiliğinden geçen ve ek tedavi gerektirmeyen bir durumdur. Karın ağrısı için basit ve hızlı çözümler mevcutken, evde de tedavi yöntemleri vardır.

KARIN AĞRISI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

1 - Basit ve Hızlı Çözümler Denemek

Tuvalete git

Karnına ılık kompres uygula

Ayağa kalk ve ayak parmaklarına dokun

Kendini tutma, kus

Küvette sıcak duş al

Karnına masaj yap

Reçetesiz ilaç kullan

2 - Evde Tedavi Uygulamak

Kuru erik ya da lif içeriği yüksek başka yiyecekler ye

Nane, papatya ve zencefil çayı iç

Sodyum bikarbonat ve su çözeltisi hazırla

Elma sirkesi iç

Aloe vera suyu iç