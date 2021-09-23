DHA

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Tayfun Şahin, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Sanık Tayfun Şahin duruşmada "Ben sadece maktulü sol elimle itekledim. Benim itmem sonucu yere düşmemiştir, kendiliğinden yere düşmüştür. Kendisi kilitlenerek düşmüştür. Avucumla camiden su taşıyıp getirip verdim, ellerimle dişlerimi açtım. İteklediğimi kabul ediyorum ancak vurmadım. Tahliyemi isterim" dedi.

Mehmet Ali İbin

"ÇEVRESİNDE VE MÜŞTERİLERİNCE ÇOK SEVİLEN BİR KİŞİYDİ"

Maktul Mehmet Ali İbin'in çalıştığı acentenin sahibi olan Gökmen Güzel, duruşmada tanık olarak dinlendi. Güzel, İbin´in 6 ay kadar yanında çalıştığını ve olay günü 189 adet kargoyla dağıtıma çıktığını belirterek "Saat 11.00 sıralarında şoför bana bilgi verdi. Yaralama olduğunu, Mehmet Ali'yi hastaneye kaldırdıklarını söyledi. Şoförün bildirdiği hastaneye gittim. Maktul yaklaşık 10 senedir kargo sektöründe çalışmaktadır. Çevresinde ve müşterilerince çok sevilen bir kişiydi. İş ahlakı ve etiği üzerine örnek gösterilebilecek bir kişiydi. İş arkadaşları tarafından sevilen, yapıcı ve agresif olmayan bir kişiydi" ifadelerini kullandı. Müşteki avukatı İbrahim Metinoğlu, kargonun ulaşımı esnasında gecikme olmadığını vurguladı.

SAVCI HAKSIZ TAHRİK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMAMASINI İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanık Tayfun Şahin´in kargo teslimi esnasında maktul İbin´den yana hiçbir haksız tahrik olmadan tartışmanın şiddetlendiğini, bunun üzerine Şahin´in İbin´e yumruk attığını söyledi. İbin´in sendeleyerek geriye düştüğünü belirtilen mütalaada, düşmenin etkisiyle kafatası kemiğinde kırık olacak şekilde yaralandığı kaydedildi. Sanığın öldürme kastı olmaksızın haksız tahriğe maruz kalmamasına rağmen İbin´e yaralama kastıyla yumruk attığı ifade edilen mütalaada, maktulün hastanede 5 gün tedavi gördükten sonra hayatını kaybettiği belirtildi. Adli Tıp Kurumu´ndan gelen raporda İbin´in ölümünün künt kafa travmasına bağlı kemik kırıkları ve beyin kanaması sonucu meydana geldiği mütalaada hatırlatıldı. Mütalaada sanık Tayfun Şahin´in "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Ayrıca mütalaada sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmaması ve sanığın tutukluluk halinin devam etmesi talep edildi.

"BEN MASUMUM"

Mütalaaya karşı söz alan sanık Şahin "Ben masumum ya. Ben kendimi anlatamıyorum, dükkan benim bir alt sokağımdır. Ben orada esnafım, kimseyle tartışacak durumda değilim. Beni çağıran maktuldür. Kendisi beni itekledi, kargoyu bana uzatıp çekiştirirken karnıma vurdu. Ben sağ kolumu kullanan bir insanım, sağ elimde kargo paketi vardı, sadece sol elimle itekledim. Vurmadım. Maktulle aramda 3 kişi vardı. Ben şoföre `Sizi şubenize şikayet edeceğim´ diye söyledim. Benim iteklememden sonra maktul az bir miktar geriye gitti. 5-10 saniye içerisinde sırt üstü düştü. Aracın şoförü maktulün sara krizi geçirdiğini söyledi. Avucumla getirdim, su verdim. Ben maktule yönelik hiçbir hareket yapmadım. Mütalaaya katılmıyorum, beraatimi istiyorum" şeklinde savunma yaptı.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Sanık avukatı mütalaaya karşı yazılı savunma yapmak için süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mütalaasını hazırlaması için sanık avukatına süre verilmesine karar verdi. Sanık Şahin´in tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı´nca hazırlanan iddianamede sanık Tayfun Şahin´in kargo ile sipariş verdiği ve kargo şirketinde çalışan Mehmet Ali İbin´in kargoyu sanığın bulunduğu yere yakın Çekmeköy´deki bir camiye götürebileceğini söylediği anlatıldı. İddianamede sanık Şahin ile kargocu İbin´in siparişin geç gelmesi ve istediği adrese gelmemesi üzerine 19 Ekim 2020´de tartıştığı belirtilirken sanık Şahin´in İbin´in yüzüne yumruk attığı ve yere düştüğü kaydedildi. İbin´in sanık ve tanıklar vasıtasıyla hastaneye kaldırıldığı anlatılan iddianamede, İbin´in hastanede tedavisi yapılırken beş gün sonra hayatını kaybettiği ifade edildi. İddianamede maktulün 18 yıldan beri epilepsi hastası olduğunun öne sürüldüğü ve Adli Tıp Kurumu´ndan gelen raporda ölümün künt kafa travmasına bağlı beyin kanaması nedeniyle ölümünün gerçekleştirildiği belirtildi. İddianamede sanık Tayfun Şahin´in "Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.