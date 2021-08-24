Can ve Gökhan ile ilgili sıcak gelişme!

DHA

Kocaeli İzmit´te bir yetiştirme yurdunda büyüyen ve izlediği bir futbol maçı sırasında milli futbolcu Gökhan Gönül´ün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül, ağabeyi Gökhan Gönül ile görüştü.

KARDEŞİNİ YANINA DAVET ETTİ

DHA'da yer alan habere göre 27 yıldır ilk kez ağabeyiyle temas kuran Can, bu sırada gözyaşlarına boğuldu.

Program sırasında Gökhan Gönül, Can'ın kardeşi olduğunu kabul ederek görüşmek için yanına davet etti.

AĞABEYİNE, RİZE'YE GİTTİ

Bu davet üzerine Can Gönül dün gece saatlerinde İstanbul'dan ayrılarak Gökhan'ın bulunduğu Rize'ye gitti.