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        Haberler Gündem İstanbul Kardeş kavgasında kan aktı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Kardeş kavgasında kan aktı!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Sancaktepe'de aynı binada oturan iki kardeşin kavgası aile faciası ile bitti. Bir süredir aralarında anlaşmazlık bulunan kardeşler park yeri yüzünden tartıştı. Ağabey kardeşine kurşun yağdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 20:04 Güncelleme: 03.08.2025 - 20:04
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        Kardeş kavgasında kan aktı!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        İstanbul Sancaktepe'de aynı binada oturan iki kardeşin kavgası aile faciası ile bitti.

        Bir süredir aralarında anlaşmazlık bulunan kardeşler park yeri yüzünden tartıştı.

        Ağabey kardeşine kurşun yağdırdı.

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