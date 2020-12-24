Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği'nden 2020'de 1227 köye 1227 su kuyusu

AA

Kardeş Eli Derneği Kurumsal İletişim Direktörü Enes Boyacı, yaptığı yazılı açıklamada, gönülden yapılan her işin başarıyla sonuçlandığını belirtti.

Dernek olarak insanlık için yola çıktıklarını anlatan Boyacı, ihtiyaç sahibi insanların sesini duymak, duyurmak için yoğun bir tempoyla çalıştıklarını, bağışçıların destekleriyle bu süreçte dünyanın bir ucundan diğer ucuna gönül bağı kurduklarını aktardı.

Kardeş Eli İnsani Yardım Derneği olarak açtıkları su kuyularının konum, fotoğraf ve videolarını bağışçılarıyla paylaşarak şeffaflık ilkesi doğrultusunda çalışmalarını sürdükdüklerini belirten Boyacı, şunları kaydetti:

"Bu nedenle her yıl olduğu gibi bu yılda çalışma verilerimizi bağışçılarımız ile paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 2020 yılında Sri Lanka, Etiyopya, Uganda ve daha birçok yerde 1227 köye 1227 su kuyusu açtırdık. Bu yüz binlerce ailenin içilebilir suya ulaşması demek. Milyonlarca çocuğun hayatının devamı olan temel ihtiyacını karşılayabilmek demek. Bu başarı bizimle birlikte ihtiyaç sahiplerinin yanında olan tüm bağışçılarımızın başarısıdır."