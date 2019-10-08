Kardeş Çocukları neden bitti, neden final yapıyor? Şeklindeki sorular izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Star TV ekranlarında her salı akşamı yayınlanan iki kız kardeş olan Ümran ve Umay'ın iki farklı hayatını konu alan Kardeş Çocukları bu akşam 21. bölümü ile son kez izleyicisinin karşısına çıkıyor.

KARDEŞ ÇOCUKLARI NEDEN BİTTİ?

Yayınlandığı ilk günden itibaren hatırı sayılı bir hayran kitlesine sahip olan Kardeş Çocukları dizisi başarısız reyting grafiği sebebiyle final kararı aldı.

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Yıldırım’ın Ümran’a evlenme teklif etmesi Hayat ve Umay’ın kalplerinde bomba etkisi yaratır. Hayat annesine olan bütün kırgınlığıyla Savaş’a sığınırken, Umay’ın dengesi tamamen bozulur. Adnan, yalıdaki yemekte yaşanan bütün gelişmeleri takip edip, rotasını Umay’dan Ümran’a doğru kırarken, Umay, Reşat’ın Hayat ve Yıldırım’la ilgili gizli gündeminden habersiz, Yıldırım ve Ümran’ın evlenmesine engel olmak için hızla harekete geçer. Hayat, Savaş’a karşı yaşadığı duygu karmaşasından kaçmak isterken işleri iyice karıştırırken Savaş ise gözünü karartmış Hayat’ın peşindedir. Ümran, ortağı olduğu yalanların ve yıkıcı gerçeklerin arasına sıkışmış, Yıldırım’a gönlünden geçen cevabı veremezken, baba ve kızı birbirine kavuşturmak için çıktığı yolda giderek umudunu daha çok kaybeder. Ümran’ın tüm umutları tükenmişken kadere doğru atılan küçük bir adımın bütün yolları açacağından habersizdir