AA

Anadolu Harikalar Diyarı içindeki hayvanat bahçesinde yaşayan aslanların beşinci kuşak yavruları, 25 Nisan'da doğdu. Anneleri tarafından kabul edilip emzirilen 3 yavru aslan, şirinlikleriyle hayvanat bahçesinin maskotu oldu.

AA'nın haberine göre ziyaretçilerin ilgi gösterdiği 3 aslan yavrusu, annelerinden ayrı geçirdikleri zamanlarda doğaya alışmaları için bakıcıları tarafından bahçeye çıkarılıyor.

Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kademeli normalleşme döneminde 10.00-16.00 saatlerinde gerçekleşen ziyaretlerin, yarından itibaren saat 19.00'a kadar uzatılacağını söyledi.

Bacak, nisandan beri gerçekleşen doğumlar dolayısıyla hayvanat bahçesinde nüfusun arttığını dile getirdi.

Bütün vatandaşları hayvanat bahçesini ziyarete beklediklerini aktaran Bacak, şöyle konuştu:

"Doğumların ziyarete açıldığımız döneme denk gelmesi güzel bir tesadüf oldu. Ziyaretçilerin de yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Lamamız yavruladı, geyiklerimiz doğurdu. Aslanlarımız doğdu. Şu an 12 yavru hayvanımız var. Bunlardan 3'ü aslan, 2'si geyik, 3 kurt yavrumuz var ve ceylan yavrularımız var. Hayvanat bahçesinde veteriner hekimlerimiz var, hayvanların günlük sağlık kontrolleri yapılıyor, hamilelik süreçleri de takip ediliyor. Doğumdan sonra annenin yavruyu kabul edip etmediğini takip ediyoruz. Anneleri kabul ediyorsa yavruları kendi doğasına bırakıyoruz, annesi emziriyor, büyütüyor. Kabul etmeyenleri bizim arkadaşlarımız biberonla besliyor. Şükür ki şu anki yavrularımızı annenin reddetmesi gibi bir durum yok, hepsi annelerinin yanında."

Bacak, hayvanat bahçesindeki aslanların doğumunu nesillerinin korunması için özellikle takip ettiklerini belirtti.

Erkek ve dişi aslanların ayrı yerlerde tutulduğunu anlatan Bacak, "Çiftleşme dönemlerini takip ediyoruz, kayıt altına alıyoruz. Doğum süreleri belli olduğu için doğuma yakın zamanda anneyi erkekten ayırıyoruz. Ayırdıktan sonra da günlük sağlık kontrolleri yapılıyor. Sağlıklı bir şekilde anne aslanımız 25 Nisan'da 3 yavru doğurdu. Bunlar bizim hayvanat bahçemizin beşinci nesli. Daha önce bazılarını çeşitli illerdeki hayvanat bahçelerine vermiştik. Şu anda da vermeye müsait hayvanlarımız var. Gayet sağlıklılar, şu an yavrularımızla beraber 12 aslanımız mevcut" diye konuştu.

Bacak, yavru aslanların herhangi bir sağlık problemleri olmadığını, zaman zaman dışarı çıkarmalarına rağmen annenin yavrularını reddetmediğini sözlerine ekledi.