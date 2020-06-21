Karbonhidrat; oksijen, hidrojen ve karbon bileşiklerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Karbonhidrat hayvanlarda ve insanlarda glikojen, besinlerde ise selüloz ve nişasta olarak bulunmaktadır.
Vücudun enerjisi için gerekli olan karbonhidrat, birçok besinde bulunuyor. Enerji için gerekli olan bu bileşkenin iki ayrı türü var. Uzmanlar karbonhidratlı besinler tüketirken dikkatli ve bilinçli olmamız konusunda uyarıyor. Nedeni ise; karbonhidratın iki türlü şeker içeriyor olması ve bu şekerlerden kötü olarak adlandıran basit şekerin kan şekerini aniden yükseltmesidir. Karbonhidratta bulunan iyi olarak adlandıran şeker yani diğer adıyla kompleks karbonhidrat aldığımız bir çok meyve ve sebzede bulunuyor. Kalp hastalıklarını azaltması, sindirim sistemimin çalışmasındaki rolüyle, sağlıklı beslenmede oldukça önemli bir yer tutuyor.
Karbonhidrat diğer tüm besinlerde olduğu gibi dengeli tüketilmesi gereken bir bileşkendir. Bazı durumlarda daha az veya daha fazla tüketilmesi doktorunuz tarafından önerilebilir.
Karbonhidrat zengini gıdalar
Patates, fasulye, mercimek, soya fasulyesi, kırık bezelye, elma, böğürtlen, kayısı, muz, portakal, üzüm, greyfurt, soğan, mısır, esmer pirinç, tam tahıllı ekmek ve kepek ekmeğinde bulunmaktadır. Ayrıca; yulaf ezmesi, çilek, mandalina, şeftali, ananas, kızılcık, karpuz, papaya, nektar, armut, ahududu, Hindistan cevizi, badem, kabak ve ay çekirdeği, yer fıstığı, havuç, kuşkonmaz, ceviz, göbek salata, zencefil, sarımsak, patlıcan, mantar ve salatalıkta da Karbonhidrat bulunmaktadır. Bunlar iyi Karbonhidrat İçeren besinlerdir, ölçülü tüketildiğinde vücudun ihtiyacı olan enerjiyi sağlamaktadır.
Bu kadar besinden alabildiğimiz iyi karbonhidratın yanı sıra kötü karbonhidrat içeren gıdaları da sayalım.
Rafine gıdalarda ve gıdalara sonradan eklenen şeker kötü olarak adlandırılan karbonhidratlardır. Hazır gıdalarda bulunan glikozlar vücuda enerji veriyor gibi görünse de kan şekerini hızlı yükseltmesi nedeniyle tehlikelidir. Uzun süre tüketmek, birçok hastalığa da zemin hazırlar. Bu gıdaların sağladığı boş kalori herhangi bir yarar sağlamadığı gibi, hızlı kilo alımlarında da oldukça etkilidir.
Günlük beslenmelerde hazır gıdalar yerine, meyve, sebze tüketmek, pilav ve makarna yerine, buğday çeşitlerini ve beyaz ekmek yerine tam tahıllı veya kepek ekmek tüketmek hem sağlık için hem de kilo dengesini korumak için önemli bir beslenme türüdür.
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