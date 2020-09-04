Sadece hamur işi yapımında değil de; sağlıktan, cilt bakımına kadar birçok yerde kullanılan karbonat ekonomik ve herkesin kullanabileceği bir üründür.

Yazın aşırı terlemeden bıkan kişilerin imdadına hemen yetişmektedir. Doğal yollarla aşırı terlemenin önüne geçen karbonat; kokuyu önleyerek, cildin yumuşak ve pürüzsüz olmasını da sağlamaktadır.

Karbonatın Faydaları

Karbonat gün içerisinde birçok görevi üstlenen el ve ayaklarımızın nasırlaşmasını, yorgunluğunu almak için bir kap içerisine 4 ölçü su ve 1 ölçü karbonat koyarak bakım yapabilirsiniz. Elleriniz ve ayaklarınız yumuşayarak, gevşeyecektir.

Gün boyunca yoğun tempodan dolayı cildinizin kötü kokmasını istemiyor ve aynı zamanda kimyasal madde içeren ürünleri tercih etmiyorsanız, banyodan çıktıktan sonra nemli kalan cildinizi bir parça karbonat ile ovarak, masaj yapın. Cildinizin kokmasını, terlemesini engelleyecek ve pürüzsüz olmasını sağlayacaktır.

Cildinizdeki siyah noktaları gidermek ve pürüzsüz görünmesini istiyorsanız; 3 ölçü karbonata, 1 ölçü ılık su ekleyerek dairesel hareketler ile yüzünüze uygulayabilirsiniz. Ölçüyü artırarak vücudunuza da uygulamanız mümkün olmaktadır.

Saçlarınızın yapılan işlemler sonucu matlaşması, yıpranması ve kepek olmasına uygulayacak doğal çözüm yolumu arıyorsunuz. O zaman daha canlı ve parlak saçlar için kullandığınız şampuan içerisine 1 çay bardağı karbonatı karıştırarak uygulayabilirsiniz. Bu uygulama saç derinizi daha sağlıklı bir hale getirerek, canlanmasını ve canlanmasını sağlayacaktır.

Ağız kokusu ve dişlerinizin sağlığı için de; dişlerinizi macun ile fırçaladıktan sonra macun kadar karbonat kullanarak tekrar fırçalayın. Dişlerinizin daha beyaz hale gelecek ve ağız kokusundan eser kalmayacaktır.