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Karbon ayak izi nedir? Karbon ayak izi nasıl azaltılır?

Karbon ayak izi nedir ve nasıl azaltılır?

Dünya artık daha bilinçli daha temiz bir kimlik kazanmaya çalışıyor. Bu konu hakkında sıklıkla kullanılan karbon ayak izi kavramı, insanların kullandığı makinelerle çevreye verdiği zararı anlatıyor.

Giriş: 10.11.2022 - 16:40 | Güncelleme: ABONE OL

  • Dünyada artık sürdürülebilirlik önemli bir kavram çünkü araştırmalar gösteriyor ki dünyayı bu şekilde kullanmaya devam edersek, gelecek nesillerin hayatı ciddi derecede tehlikeye girecek. Bu konuda öne çıkan karbon ayak izi tanımı tüm dünyada sıklıkla kullanılmaya başlandı. Peki, karbon ayak izi nedir? Karbon ayak izi nasıl azaltılır? İşte, detaylar...

  • KARBON AYAK İZİ NEDİR?

    Karbon ayak izi, Kyoto Protokolü tarafından belirlenmiş üretim, hizmet, işleme gibi faaliyetler sonucu oluşan sera gazları etkilerinin karbondioksit (CO2) cinsinden eşdeğerlerinin hesaplanması çalışmasıdır. 

    Tüm dünyada enerjinin yüzde 80'i fosil kaynaklı üretim tesislerinden sağlanıyor ancak bu fosil kaynaklar iklim değişikliğine sebep oluyor. 

  • Küresel iklim değişikliğinin ana nedeninin; Dünya'da meydana gelen insan faaliyetlerinin sonucunda artan sera gazı olduğu tespit edildi. 

    Yani dünya insanlarının direkt veya doğrudan kullandığı her şey, sera gazı olarak Dünya'ya dönüyor. Bu yaratılan kirliliğe karbon ayak izi deniyor.

  • KARBON AYAK İZİ NASIL AZALTILIR?

    - Atıkların azaltılması, imalatçıların gereksiz ve tabiatta bozulmayan ambalaj malzemeleri kullanmamaları, ambalajsız tüketilebilecek ürünlerin ambalaj kullanmadan tüketilmesi, karbon ayak izini küçültür.

    - Bitkisel ve hayvansal artıkların çöpe atılması yerine bahçede ya da belediye parklarında tabii gübre olarak kullanılması, geriye dönüşüm konusuna özen gösterilmesi, gerekli olmadıkça çok küçük miktarlarda ambalajlanmış gıda ürünlerinin tüketilmemesi yine pozitif etki eder.

  • - Doğal gaz yerine ısınmak için Güneş enerjisi kullanmak. Bu yolla doğal gaz faturalarındaki meblağ yılda yüzde 70 oranında azalabilir. Kaloriferlerin petek ısıları en alt düzeyde tutulmalı, binalar yeteri kadar havalandırılmalıdır. Buralarda yapılacak iyi bir ısı yalıtımı doğal gaz faturaları meblağını ve karbon ayak izini küçültmede önemli bir rol oynar.

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