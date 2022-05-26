Karavancıların yeni rotası

Eşi ile birlikte karavan gezisine katılan Kezban Dalmış, "Adana'da bir Adanalı olarak Kozan'a hiç gelmemişiz, görmemişiz. Karavanla Ege, Akdeniz’i hep gezdik. Bu kez deniz mevsimi başlamadan Kozan’ı bir görelim istedik. İnanılmaz bir manzara ve çok güzel. Belediye başkanının ilgisinden çok mutlu olduk. Bundan sonra baharda buradayız” dedi.
Fikret Dalmış ise "Adana'dan geliyoruz eşimle beraber. Aşağı yukarı 30 yıllık karavancıyız. Ama bu 30 yıldır bu bölgeye hiç gelmedik. Bu yıl Kozan tarafına geldik. Bundan sonra sık sık buraya gelmeyi planlıyoruz. Türkiye’de kendi gruplarımızda tanıtmayı da hedefliyoruz. Buraya altı karavan geldik. Feke, Saimbeyli bölgesine gideceğiz” diye konuştu.
Eşi ile birlikte Adana'dan Kozan’a gelen Can Gülbağlar da “Daha önce birkaç kez daha gelmiştik ama ilk defa bu kadar güzel olduğunu fark ettik. Bulunduğumuz yer itibariyle Kozan baraj yolunun kenarında muhteşem bir doğa var. Muhteşem manzaralar var. Havası da çok güzel. Tam bahar dönemi geçiş zamanı ve Adana'da göremediğiniz bir hava. Çok mutlu olduk. Belediye başkanı ziyaretinde karavan parkı sözü aldık. Herkesin burayı görmesini isterim ve bu havayı soluması gerekir diye düşünüyorum” dedi.
Sabrina Gülbağlar da Kozan’a ilk kez geldiğini ifade ederek, “Çok beğendim. Muhteşem bir kent. Öncelikle muhteşem bir manzaraya uyanıyorsunuz daha enerjik oluyorsunuz. Daha güzel bakıyorsunuz. Güzel baktığınız zaman her şeyi daha çabuk çözümlüyorsunuz. Gerçekten çok muhteşem bir yer” diye konuştu.
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