İHA

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1.771'e yükseldi. Ülkede Kovid-19 salgınından etkilenen kişilerin sayısı, 10 bin 644'ünün durumu ciddi olmak üzere 70 bin 548'e yükseldiği kaydedildi.

"BUNUN TEK YOLU..."

İHA'nın haberine göre; İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'dan Kovid-19 ile ilgili bir açıklama geldi. Prof. Dr. Karatay, “Koronavirüse karşı aşı yapamazsınız. Sağlıklı bir hücrede kapılar kale kapısı gibi sağlam açılmaz ve hastalanmayız. Ben onu söylüyorum onun için doğal besleneceğiz. Virüs ve griplerin her sene yenisi çıkar bunun aşısı olmaz. Bunun tek aşısı tek yolu kendi hücrelerimizin güçlü ve sağlık kılmaktır" dedi.

"VİRÜSLER HER SENE HER DAKİKA KILIF DEĞİŞTİRİR"

Karatay, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kadar teknoloji, uzay, ileride ama insanlar daha virüsleri halledemedi. Virüsler her sene her dakika kılıf değiştirir. Görüyorsunuz koronavirüse aşı, kardeşim koronavirüse aşı yapamazsınız. 18 ay 24 ay sonra çıkacak dediler, zaten o zaman koronavirüs kalmıyor. 7 tür koronavirüs var şimdi. 2019'u konuşuyor, ondan öncekiler ne oldu. Diğer virüslerden farkı yok mangalda kül bırakmıyorlar. Virüs demek canlı vücudun içinde hayvanda olabilir, bitkide olabilir yaşar büyür kuru yerde yaşamaz. Yani hücre içerisine girer hücrenin içindeki matereleri kullanır, büyür, hücreyi parçalar. Hücrenin içine girebilmesi için hücrenin kapılarının açılması lazım. Zayıf bir hücrede kapılar açılır. Sağlıklı bir hücrede kapılar kale kapısı gibi sağlam açılmaz ve hastalanmayız. Ben onu söylüyorum onun için doğal besleneceğiz. Virüs ve griplerin her sene yenisi çıkar bunun aşısı olmaz. Bunun tek aşısı tek yolu kendi hücrelerimizi güçlü ve sağlık kılmaktır."