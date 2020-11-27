Hakurk'taki karargâh mağara vuruldu!

DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK),terör örgütlerine karşı yürüttüğü sınır içindeki ve sınır dışındaki operasyonları aralıksız sürerken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) önemli bir açıklama yapıldı.

300 METRELİK, 8 ODALI KARARGÂH MAĞARA

DHA'da yer alan habere göre Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, komandoların, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, terör örgütü PKK'nın karargâh olarak kullandığı 300 metre uzunluğunda, 8 odalı bir mağara tespit ettiği belirtildi.

TSK TARAFINDAN YERLE BİR EDİLDİ

Açıklamada, mağaranın, içerisinde bulunan yaşam malzemeleri ve mühimmatlarla birlikte imha edildiği bildirildi. Mağaraya ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

MAĞARADA JENERATÖR DE BULUNDU

Kayıtlarda, odalar içerisinde jeneratör, akümülatör, battaniye, sandalye ve gıda malzemeleri yer aldığı görülüyor.

Görüntülerde, mağaranın patlayıcı yardımıyla kullanılamaz hale getirilmesi de yer alıyor.