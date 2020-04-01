ROMANCING THE STONE (1984)

(Amazon'da Fırtına)



Romantik romanlar yazan Joan, Güney Amerika'da kaçırılan kardeşini bulmak için Kolombiya'ya gider. Olaylar hiç de beklediği gibi gitmez. Kendini bir anda maceracı Jack'le birlikte bir mücevheri ararken bulur. Michael Douglas, Kathleen Turner ve Danny de Vito'lu ekip Amazon macerası çok tutunca daha sonra bir de Mısır'a gitmişlerdi.