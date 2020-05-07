Antik Yunan döneminden günümüze kadar gelen, tüm dünyada farklı zamanlarda kutlanan Anneler Günü, bu yıl 10 Mayıs Pazar günü kutlanıyor.

Hakları hiçbir zaman ödenmeyecek anneler için çocukları en büyük hediyedir. Güzel sözler söylemek, sarılıp öpmek anneleri mutlu etmeye yeter tabii ki. Diğer yandan bu özel günde onları dünyanın en mutlusu yapacak pek çok hediye seçeneği de mevcut. Anneler Günü'nde sosyal mesafeyi korumak için hediye almakta güçlük çeksek de bu seçeneklere bakmanızı tavsiye ederiz.

Hala annenize bir hediye almadıysanız, sizi "Anneler Günü'nde ne hediye alsam?" düşüncesinden kurtaracak, her bütçeye göre hazırladığımız Anneler Günü hediyeleri sayesinde sevginizi en saf haliyle gösterebileceksiniz. İşte karantina döneminde Anneler Günü hediye seçenekleri...