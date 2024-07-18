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        Karamollaoğlu'nun annesi vefat etti

        Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu, Ankara'da yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 16:21 Güncelleme: 18.07.2024 - 16:21
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        Karamollaoğlu'nun acı günü
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        Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu (97), Ankara'da yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu, Ankara'da hayatını kaybetti.

        Konuya ilişkin Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun muhterem anneleri Edibe Karamollaoğlu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın Ankara Karşıyaka Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz" denildi.

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        #temel karamollaoğlu
        #Edibe Karamollaoğlu
        #Son dakika haberler
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