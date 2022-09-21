Bol sütlü tadı ve soslarıyla trileçe; Türk mutfağında kesinlikle kendisine yer kazandı. Tatlının Meksika'ya ait olduğu düşünülüyor. Meksika'dan, Balkanlar'a gelen trileçe daha sonraları bir Boşnak tatlısı olarak biliniyor.

Bize de buradan gelen trileçe, ülkemizde çokça tercih edilen bir tatlı. Peki, trileçe nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte trileçe tarifi ve detayları...

KARAMELLİ TRİLEÇE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

5 adet yumurta

1 su bardağından 1 parmak eksik şeker

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Sütlü sosu için;

3,5 su bardağı süt

3 yemek kaşığı toz şeker

200 gram sıvı krema



Karamel sosu için;

1 çay bardağı şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

200 gram sıvı krema

KARAMELLİ TRİLEÇE NASIL YAPILIR?

- Yumurta ve toz şekeri alıp boza kıvamına gelene kadar çırpın.

- Un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip spatulayla alttan üste doğru karıştırıp yağlı kağıt serili fırın kabına dökün.

- 170 derecelik fırında 10 dakika, sonra ısıyı 150 dereceye düşürüp yaklaşık 30 dakika pişirin.

- Trileçenin sütlü sosu için uygun bir kapta süt, toz şeker ve sıvı kremayı çırpıp buzdolabında bekletin.

- Karamelli sosu için, tavaya şekeri alıp orta ateşte sürekli karıştırarak erimesini sağlayın.

- Açık bir renk alınca 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyin ve yağın erimesini sağlayın.

- Son olarak sıvı kremayı da ekleyip sos kıvam alana kadar kısık ateşte kısa süre karıştırarak pişirin.

- Ilımış olan keki ters çevirip yağlı kağıdı çıkarıp çatalla delikler açın.

- Soğuk şerbeti kekin üzerine dökün. 1 paket köpürtülmüş krem şantiden süslemek için biraz ayırıp kalanını kekin üzerine yayın.

- Ilımış olan karamel sosu, krem şantinin üzerine dökün.

- Ayırmış olduğumuz krem şanti ile süsleyip kürdan ile şekil verin.

- 5-6 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.