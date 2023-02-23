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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı tutuklandı

Karaman'da dün uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonlarda yakalanan 14 zanlıdan 13'ünün emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlandı

Giriş: 23.02.2023 - 21:28 | Güncelleme: ABONE OL
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı tutuklandı
Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama
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AA

Kentte dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 13'ünün emniyetteki ifade ve işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç, H.E, R.C, M.G, M.T, M.F.A, M.U, O.A, M.A. ve A.D. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Zanlılardan H.D'ye ev hapsi verilirken, M.U. ve H.D. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Belirlenen 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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