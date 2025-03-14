Karaman'da "şebeke suyu" sorunu yargıya taşındı! Belediyeden açıklama
Karaman'da şebeke suyunda "petrol hidrokarbonları"na rastlanmasına ilişkin süreç yargıya taşınırken, şebeke hattının kaynağı Yeşildere Barajı'nda keşif yapıldı. Keşif sonrası Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye yetkilileri hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Barajdan su alımı tedbiren durdurulurken, Karaman Belediyesi'nden de açıklama yapıldı. Vatandaşlar ise doğal kaynak sularının olduğu çeşmelere yöneldi
Karaman'da "şebeke suyu" sorunu yargıya taşınırken, şebeke hattının kaynağı Yeşildere Barajı'nda keşif yapıldı. Keşif sonrası Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye yetkilileri hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi. Karaman Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise kent merkezinde kullanılan şebeke suyunda "petrol hidrokarbonlar" tespit edilmesine ilişkin, belediye tarafından suların kontrol edilmediği iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi.
DHA'nın haberine göre, Karaman İl Sağlık Müdürlüğü, halktan gelen şikayetler sonrası kentteki şebeke suyunda analiz yaptı. İnceleme sonucunda şebeke suyunda "petrol hidrokarbonları"na rastlandı. Analiz sonuçları normale dönünceye kadar şebeke suyunun içme suyu, gıda veya ağız hijyeni için kesinlikle kullanılmaması gerektiği duyuruldu.
Bu duyurunun ardından kent halkı, su sıkıntısı yaşamaya başladı. İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklamasının ardından Karaman Barosu'na kayıtlı 7 avukat, ihmal olduğu gerekçesiyle belediye hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca avukatların talebi üzerine dün şebeke hattının kaynağı Yeşildere Barajı'nda keşif yapıldı. Keşif sonrası Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye yetkilileri hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istedi.
"HEMEN İVEDİ UZMAN BİLİRKİŞİLER İLE KEŞİF YAPILDI"
7 avukat adına konuşan Avukat Hüseyin Mutlu, kentteki su sorunun 3-4 aydır devam ettiğini öne sürerek, "11 Mart 2025 tarihinde Karaman İl Sağlık Müdürlüğümüzün kullanmış olduğumuz içme suyu ile alakalı 'kullanmayın' uyarınca suyumuzla petrol türevlerinin karıştığını öğrenmiş bulunmaktayız. Ancak vatandaşlarımızın buna ilişkin şikayetleri aylardır sürmekte ve buna ilişkin sosyal medyadaki paylaşımları açıkça görülmektedir. Buna ilişkin biz de ayrıntılı inceleme yapılması ve sorumluların bir ihmali var mı ya da başka bir şey var mı bunun tespiti için dün sabah itibarıyla Karaman Cumhuriyet Başsavcılığımıza suç duyurusunda bulunduk. Öğleden sonra da yine bazı tespit ettiğimiz hususlarla alakalı da keşif talebinde bulunduk. Başsavcılığımıza ve savcılarımıza teşekkür ediyoruz bununla alakalı. Hemen ivedi uzman bilirkişiler ile keşif yapıldı. Keşfin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye yetkilileri hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etti" dedi.
"BU DEPOLARDAN VE CİHAZLARDAN SIZAN KALINTILAR GÖRÜNTÜLERDE SABİT"
Avukat Hüseyin Mutlu, "Vurgulamak istediğimiz nokta şu; 12 Ocak 2025 tarihinde şebeke suyunun sağlandığı barajdan kuraklıkla alakalı bir video çekilmişti. Barajda suyun çekildiği nokta ile alakalı dron görüntüleri bulunmakta ve burada özellikle mazotlu pompaların suya sıfır, benzin depolarının suya sıfır olduğu gözüküyor. Bu depolardan ve cihazlardan sızan kalıntılar görüntülerde sabit. Dünkü keşifte bunların oradan söküldüğü görüldü. Halkın sağlığı söz konusu ve vatandaşlarımızın ne kadardır bu suyu kullandığı, bu sudan dolayı zarar görüp görmediği ya da en önemlisi daha sonra böyle bir zararın ortaya çıkıp çıkmayacağı bunlar bizim için elzemdir. Bunların da araştırılması gerekmektedir. Konuyla alakalı hukukçular olarak 6 meslektaşımla beraber müracaatımızı yapmış bulunmaktayız. İnşallah tez zamanda sonuçlanacağını düşünmekteyiz" diye konuştu.
"SULARIN KONTROL EDİLMEDİĞİ İDDİALARI GERÇEK DIŞI"
Konu ile ilgili Karaman Belediyesi de açıklama yaptı. AA'nın haberine göre, Karaman Belediyesi, kent merkezinde kullanılan şebeke suyunda "petrol hidrokarbonlar" tespit edilmesine ilişkin, belediye tarafından suların kontrol edilmediği iddialarının gerçek dışı olduğunu bildirdi.
Belediyenin açıklamasında, şebeke suyunun her gün farklı noktalardan alınan numunelerle kontrol edildiği belirtildi. Laboratuvar analizleriyle birlikte kimyasal ve fiziksel parametrelerin otomasyon sistemiyle 24 saat boyunca izlendiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlimizde bulunan L2 Tip Halk Sağlığı Laboratuvarı ile Konya L1 Tip Halk Sağlığı Laboratuvarlarında, bahsi geçen petrol hidrokarbonları olarak bilinen Aromatik ve Alifatik Hidrokarbonların tespiti için gerekli testlerin yapılamaması nedeniyle analizlerin Ankara Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda çalışılıp, sonucunun gelmesi beklenmiştir. Özellikle bazı çevrelerce iddia edilen belediye tarafından suların kontrol edilmediği söylemi tamamen gerçek dışı olup maksatlıdır. Gerekli analizler düzenli aralıklarla Belediyemiz ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılmaktadır."
Açıklamada, son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle kent merkezine su sağlayan barajlarda yaşanan çekilmenin kirliliğin oluşmasında etkili olabileceğine işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"İbrala Barajı'nda son yıllarda kuraklık nedeniyle su seviyesi önemli ölçüde azaldı. Baharın gelmesiyle dereden tekrar baraj göletine su gelmeye başlamış olup, dere yatağında sulama amaçlı kullanılan motopompların atıkları, lastik ve metal atıkların gölet tabanında birikiminin analiz sonuçlarını etkilemiş olabileceği düşünülmektedir. Bu durumun tespiti için havzada kapsamlı bir araştırma ve inceleme başlatılmıştır. Bu süreçte barajdan su alımı tedbiren durdurulmuş, su ihtiyacını karşılamak için yer altı kuyularından şehir şebekesine, laboratuvarlarımızda rutin analizler yapılarak su verilmeye başlanmıştır."
İl Sağlık Müdürlüğünce daha önce yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde kullanılan şebeke suyunda "petrol hidrokarbonlar" tespit edildiği bildirilmişti.
VATANDAŞLAR DOĞAL KAYNAK SULARA YÖNELDİ
İHA'nın haberine göre, kentte vatandaşlar su bidonları ile doğal kaynak sularının olduğu çeşmelere yöneldi.
Dereköy'de yaşayan Nihat Nar, "Köye gelen vatandaşlar çeşme suyundan şikayetçi. Buraya gelen günde 50 kişi ile konuşuyorum. Kimi mazot karıştı, kimi ise benzin karıştı diyor. Gece gündüz su doldurmak için gelenler hiç durmuyor. Bizim evin penceresi çeşmeye bakıyor, geleni gideni görüyoruz. Günlük su doldurmaya 50 araba geliyor, belki daha fazlası da olabilir. Çeşme suyu içilmediği için vatandaşlar, mecbur olarak su doldurmaya başka yerlere gidiyor. Bugüne kadar su doldurmaya gelen yoktu ama çeşme suyu bozulunca vatandaşlar ister istemez her köye akın ediyor. Geçen gün arkadaşımın biri Sertavul'a su doldurmaya gitmiş ve orada 200'e yakın araba olduğunu söyledi. Su dolduramadığı için bizim köye gelip su doldurmaya gelmiş. Karaman halkı sağdan soldan su taşıyor. Açıklama sonrasında önceden su doldurmaya gelenlerin dışında gelenler de olmaya başladı. Pazar günü belki burada 200'e yakın araba olacak. Su doldurmaya gelen her vatandaş yaklaşık 40 bidon getiriyor. İçmek için, yemek için herkes su doldurmaya buraya geliyor. Bizim suyumuz tamamen doğal bir sudur ve hiçbir karışım yoktur" dedi.
Köye su doldurmaya gelen İbrahim Elitok de "Haberlerde duyuncaya kadar durumu hiç fark etmedik. Çocuklar internette haberlerde okumuş ondan sonra haberimiz oldu ve sağlığımız için biraz korktuk. Buraya su doldurmaya gelince 2-3 evin suyunu doldurup götürüyoruz" diye konuştu.