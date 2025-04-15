Karaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Karaman'da Turgut Gündoğdu (17) idaresindeki motosiklet, Üniversite Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'ndeki kavşakta H.K. (40) yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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AA'nın haberine göre; kazada yaralanan sürücü Gündoğdu ile motosikletteki M.Ç. (15), Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Turgut Gündoğdu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.