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Magandalar çocuk parkına ateş açtı: 10 yaşındaki Ali Mert yaralandı

Bu kez düğün, askere uğurlama ve başka bir eğlence değil. Magandalar pompalı tüfekle rastgele çocuk parkına ateş açınca, saçmaların tesadüf ettiği 10 yaşındaki Ali Mert yaralanarak hastaneye kaldırıldı

17.04.2022 - 00:13 | Güncelleme: ABONE OL
Karaman'da magandalar dehşet saçtı
Yine maganda dehşeti! Küçük çocuk yaralandı
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DHA

Karaman'da, otomobilden inen 1 kişinin çocuk parkına doğru 9 el pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucu, 10 yaşındaki Ali Mert Y. yaralandı. Polis, kaçan 4 magandayı kısa sürede yakaladı.

Olay, saat 20.40 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi 1589 Sokakta meydana geldi. İçinde 4 kişinin bulunduğu otomobilden inen 1 kişi, yaklaşık 100 metre ilerideki çocuk parkına doğru pompalı tüfekle 9 el rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar parkta oynayan çocuklardan Ali Mert Y.'nun vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.


Magandalar da otomobille hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Ali Mert, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, plakadan yola çıkarak otomobilin yerini tespit etti ve araçtaki Remzi E., Volkan Ç., Talha B. ve Mustafa D.'yi gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada suç aleti pompalı tüfek de ele geçirildi. Polis tüfeği kullanan magandayı belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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