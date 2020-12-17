Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla merkeze bağlı Yukarıkızılca köyünün karantina altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlar hakkında adli ve idari cezai işlem uygulanacağı bildirildi.