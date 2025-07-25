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        Haberler Gündem Güncel Karalar'ın tutukluluk itirazına ret | Son dakika haberleri

        Karalar'ın tutukluluk itirazına ret

        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden alınan Adana Büyükşehir Belediye başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklama kararına yapılan itiraz reddedildi. Karalar'ın avukatları "hak ihlali" oluştuğu gerekçesiyle AYM'ye başvuracaklarını açıkladı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 25.07.2025 - 17:05 Güncelleme: 25.07.2025 - 17:05
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        Karalar'ın tutukluluk itirazına ret
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        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 9 Temmuz'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

        Avukatları, verilen tutuklama kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, Zeydan Karalar hakkındaki iddiaların soyut ifadelere dayandığı iddia edildi. Başvuruyu değerlendiren 30. Asliye Ceza Mahkemesi tahliye talebini reddetti.

        AYM’YE BAŞVURACAKLAR

        Karar üzerine Zeydan Karalar'ın Avukatı Hüseyin Ersöz, hak ihlali oluştuğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi. Ersöz, “Zeydan Karalar hakkındaki iddialar, etkin pişmanlık kapsamında verilen bir şüpheli ifadesine dayanıyor. Bu kişi halihazırda cezaevinde ve etkin pişmanlık kapsamında verilmiş bir tahliye kararı da bulunmuyor. Savcılık dahi bu kişinin beyanlarına karşı şüpheyle yaklaşırken, Zeydan Karalar'ın sadece bu kişinin beyanlarına dayalı olarak özgürlüğünün elinden alınmasını hukuken açıklamak mümkün değil.” ifadelerini kullandı.

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