Karadenizli balıkçıları tedirgin eden gelişme

Doğu Karadeniz Bölgesi´nde balıkçılar, savaş nedeniyle Ukrayna´nın Rus savaş gemilerine karşı Odessa açıklarına döşediği ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınların, avlanma alanlarına yayılmasından endişe duyuyor. Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, "Bunlar yeni mayınlar; anında patlar. Bir gemiyi batıracak türde, çok tehlikeli. İsmini anmak bile tehlikeli, denizin üzerinde gezici. Allah korusun" dedi.
Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken, Ukrayna'nın Odessa'dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürüklediği öne sürülen mayınlar, büyük risk oluşturuyor.
'Serseri mayın'ların, akıntıyla İstanbul Boğazı´na kadar ulaşabileceği öne sürülürken, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da yayınladığı NAVTEX ile gemilere dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.
'İSMİNİ ANMAK BİLE TEHLİKELİ'
Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, mayınların, önlerindeki günlerde Karadeniz'de büyük bir tehdit oluşturacağını belirtti. Malkoç, "Şu an yıldız havası esiyor. Ukrayna´da ne var ne yok bizim buraya geliyor. O mayınlar 20-25 gün sonra İğneada´dan Sinop´a kadar yayılabilir. Balıkçı ve gemiler için de çok tehlikeli. Yapacak bir şey yok, herkes kollayacak. Gözle görmüyorsun ama limanlık olsa radarla görürsün. Çok suyun üzerinde durmuyor. 20-25 santim suyun üzerinde duruyor. Sabit mayınlar var dibinde onlar bize gelmez ama bize gelecek mayınlar, suyun üzerindeki mayınlar. Ege denizinde biz balıkçılık yaparken çok eski mayınlar vardı. Ama patlamamış, onları alıp atardık. Tabi bunlar yeni mayınlar, anında patlar. Bir gemiyi batıracak türde, çok tehlikeli. İsmini anmak bile tehlikeli. Allah korusun; denizin üzerinde gezici yani" dedi.
'BALIKÇILAR OLARAK TEDİRGİNİZ'
Türünü bilmedikleri mayınların kendilerini tedirgin ettiğini söyleyen balıkçı Cemal Malkoç da, "Adı üzerinde mayın, başıboş gezdiğinden, deniz vasıtalarının hepsi için sorun teşkil etmektedir. Buradan balıkçı arkadaşlarımıza sesleniyorum. Mayınları gördüğünüz yerde 112 acilden Sahil Güvenlik hattına bildirerek can ve mal güvenliği açısından bildirmenizi istiyoruz. Bugün bizim balıkçı gemilerinin o tür mayınlara çarpması esnasında batmama ihtimali yoktur, çok güçlü patlayıcılardır. Zaten devletimiz bu hususta açıklamaları yapıyorlar, Navtex veriyorlar" diye konuştu.
'NEREDE KARŞIMIZA ÇIKACAĞI BELLİ DEĞİL'
Balıkçı Mustafa Zorlu ise, "Denizde görünmeyen bir tehlike. Denizdeki balıkçılar olarak tedirginiz. Ne zaman nerede karşımıza çıkacağı belli değil. Ama bizim bu Samsun civarına büyük ihtimal 1-2 ayı bulur gelmesi" ifadelerinde bulundu.
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