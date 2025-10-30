Karadağ vizesi almak zorunlu mu? Karadağ'a gitmek için Türk vatandaşlarından vize isteniyor mu?
Türkiye'den Karadağ'a gitmek isteyen vatandaşlar vizeyle ilgili güncel detaylara ulaşmaya çalışıyor. Türkiye'nin Karadağ Büyükelçiliği tarafından X'te yapılan resmi açıklamada bugünden itibaren Karadağ'a gidecek Türk vatandaşlarına vize uygulanıp uygulanmayacağı belli oldu. Karadağ hükümeti, ülkede yaşanan bıçaklı saldırının ardından Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını askıya almıştı. Peki Karadağ vizesi almak zorunlu mu? Karadağ'a gitmek için Türk vatandaşlarından vize isteniyor mu, ne zamana kadar geçerli?
Karadağ, 30 Ekim 2025 itibarıyla bordo pasaportlu Türk vatandaşlarına vize uygulamasını başlattı. Öte yandan ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda, Birleşik Krallık ve Schengen ülkelerinde oturum izni olanlar ise vizesiz giriş yapabilecek. İşte Karadağ vizesine yönelik son gelişmeler
KARADAĞ VİZE İSTİYOR MU?
Karadağ, 30 Ekim 2025 itibarıyla bordo pasaportlu Türk vatandaşlarına vize uygulamasını başlattı. Vize, Ankara ve İstanbul’daki Karadağ temsilciliklerinden alınacak.
Türkiye’nin Podgoritsa Büyükelçiliği, Karadağ’ın Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestisini geçici olarak askıya aldığını ve bugünden (30 Ekim) itibaren bordo pasaport sahiplerinin ülkeye girişte vize almak zorunda kalacağını duyurdu.
VİZE ALMA ZORUNLULUĞU BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Karar, Karadağ Başbakanı Milojko Spajić’in günler önce yaptığı açıklamanın ardından bugün resmen yürürlüğe girdi.
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Karadağ Dışişleri Bakanı'ndan aldığımız bilgiye göre bordo pasaporta sahip Türk vatandaşları 30 Ekim'den itibaren Karadağ'a giderken vize almak zorunda kalacak" ifadesi kullanıldı.
Seyahat öncesinde vizenin Ankara ya da İstanbul'daki Karadağ diplomatik temsilciliklerinden alınabileceği kaydedilirken Avustralya, ABD, Kanada, İrlanda Birleşik Krallık ve Schengen üyesi ülkelerde oturum izni olanların ise vizesiz Karadağ'a gidebileceği belirtildi.
