Karadağ vizesi almak zorunlu mu? Karadağ'a gitmek için Türk vatandaşlarından vize isteniyor mu?

KARADAĞ VİZE İSTİYOR MU?

Karadağ, 30 Ekim 2025 itibarıyla bordo pasaportlu Türk vatandaşlarına vize uygulamasını başlattı. Vize, Ankara ve İstanbul’daki Karadağ temsilciliklerinden alınacak.

Türkiye’nin Podgoritsa Büyükelçiliği, Karadağ’ın Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestisini geçici olarak askıya aldığını ve bugünden (30 Ekim) itibaren bordo pasaport sahiplerinin ülkeye girişte vize almak zorunda kalacağını duyurdu.

VİZE ALMA ZORUNLULUĞU BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Karar, Karadağ Başbakanı Milojko Spajić’in günler önce yaptığı açıklamanın ardından bugün resmen yürürlüğe girdi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "Karadağ Dışişleri Bakanı'ndan aldığımız bilgiye göre bordo pasaporta sahip Türk vatandaşları 30 Ekim'den itibaren Karadağ'a giderken vize almak zorunda kalacak" ifadesi kullanıldı.