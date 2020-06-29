Karaca’nın yeni Marka ve Kurumsal İletişim Direktörü Cennet Melis Uslukılınç oldu

Karaca'dan yapılan açıklamaya Cennet Melis Uslukılınç, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu ve iş hayatına Evyap'ta Ürün Müdür Yardımcısı olarak başladı. Evyap'taki Pazarlama deneyiminin ardından, 2007 yılında başladığı Unilever yolculuğu 11 yıl sürdü.
2 yıl boyunca saha satışta gerçekleştirdiği çalışmaların ardından Uslukılınç, Türkiye'de henüz olgunlaşmaya başlayan "Alışverişçi Pazarlaması - Shopper Marketing" ile tanıştı. Bu süre zarfında; gıda, kişisel bakım, ev bakım kategorilerinde 25 markanın Alışverişçi ve Kategori Pazarlaması süreçlerini yönetti.
Unilever’de üstlendiği çok sayıda önemli görev ve ses getiren başarıları sonrasında kariyerine farklı bir yön verme kararı aldı. London College of Fashion'dan Visual Merchandising ve Display eğitimi alan Cennet Melis Uslukılınç, Central Saint Martins’de "Perakendede Deneyim Tasarımı" eğitimini tamamladı. Tüm bu tecrübe ve birikimlerini perakende sektöründe faaliyet gösteren diğer firmalara aktarmak için Retail Guru Academy'i kurdu.
Sabancı Üniversitesi EDU'da perakendede faaliyet gösteren şirketlere ve markalara “Perakende Deneyim Tasarımı” eğitimleri verdi. Bilgi Üniversitesi lisansüstü programı Marka Okulu’nda "Perakende Deneyim Tasarımı" dersi verdi. Uslukılınç'ın yeni görevi ise Karaca’da Marka ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü oldu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!