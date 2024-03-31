Karabük Belediye başkan adayları kimlerdir? Karabük Belediyesi hangi partide? Karabük Belediye başkanı kimdir?
Karabük Belediyesi hangi partide? Karabük Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Karabük Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Karabük Belediyesini hangi parti kazandı ve Karabük Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Karabük yerel seçim sonuçları..
Karabük BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Karabük Belediye Başkanlığını 25429 alınan oy ve %39.83 oy oranı ile Milliyetçi Hareket Partisi adayı Rafet Vergili kazanmıştır.
Karabük Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)
Milliyetçi Hareket Partisi 3
Adalet ve Kalkınma Partisi 2
Cumhuriyet Halk Partisi 1
Karabük BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİABDULLAH ADATEPE - İYİ Parti Karabük Belediye Başkan Adayı İSMAİL KESEN - HAKPAR Karabük Belediye Başkan Adayı CEMALETTİN ERDEMCİ - HKP Karabük Belediye Başkan Adayı EMİNE KAYA - DEM Parti Karabük Belediye Başkan Adayı ALİ AYHAN ŞENSOY - ZP Karabük Belediye Başkan Adayı RAFET VERGİLİ - MHP Karabük Belediye Başkan Adayı BAYRAM KARADAĞ - CHP Karabük Belediye Başkan Adayı KAMİL ŞENTÜRK - MP Karabük Belediye Başkan Adayı NURSEL KARARLI - TKH Karabük Belediye Başkan Adayı MEHMET FURKAN AYDIN - BTP Karabük Belediye Başkan Adayı ORHAN GÖKMEN - SP Karabük Belediye Başkan Adayı ÖZKAN ÇETİNKAYA - AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı ELA SOYLU - DSP Karabük Belediye Başkan Adayı İSMAİL ÖZER - YENİDEN REFAH Karabük Belediye Başkan Adayı ÖMER AYDOĞDU - AP Karabük Belediye Başkan Adayı AHMET URAL - HÜDAPAR Karabük Belediye Başkan Adayı VELİ KAYA - BĞMSZ Karabük Belediye Başkan Adayı
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