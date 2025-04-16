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        Haberler Gündem Karabük'te traktörden düşen orman işçisi öldü - Güncel haberler

        Karabük'te traktörden düşen orman işçisi öldü

        Karabük'ün Yenice ilçesinde traktörün ön ağırlığından düşen orman işçisi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 21:32 Güncelleme: 16.04.2025 - 21:32
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        Traktörden düşen orman işçisi öldü
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        Alınan bilgiye göre, Tır köyü Çitdere mevkisindeki 75 nolu bölmede orman işinde çalışan Murat Cinkavuk (52), Ş.E. idaresindeki traktörün ön tarafındaki ağırlığa oturdu.

        Bulunduğu yerden düşen Cinkavuk traktörün altında kaldı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Cinkavuk'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Traktör sürücüsü Ş.E, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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