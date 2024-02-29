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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karabük'te otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

        Karabük'te otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

        Karabük'te otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 83 yaşındaki adama çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 00:57 Güncelleme: 29.02.2024 - 00:58
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        Otomobilin çarptığı 83 yaşındaki adam öldü
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        Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        AA'nın haberine göre; kaza Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde 27 Şubat'ta meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isterken E.M. (47) idaresindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan İshak Ö. (83), tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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