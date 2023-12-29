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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karabük'te 23 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

        Karabük'te 23 yaşındaki gencin şüpheli ölümü

        Karabük'te kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki genç, ablasıyla yaşadığı evde ölü bulundu. Gencin şüpheli bulunan ölümünün sebebi otopsi sonucu belli olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 05:00 Güncelleme: 29.12.2023 - 05:00
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        23 yaşındaki gencin şüpheli ölümü
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        Karabük'te ablası ile yaşayan bir genç, evde ölü bulundu.

        100. Yıl Mahallesi 1001 No’lu Cadde’de bulunan 5 katlı apartmanın 4. katında bulunan ablasına ait evde yaşayan B.M. (23), telefonlara cevap vermedi.

        Bunun üzerine öğrenim gördüğü Karabük Üniversitesi'nden evine gelen abla, kardeşini sandalye üzerinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde gencin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        AA'nın haberine göre; yapılan incelemelerin ardından B.M'nin cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölümü şüpheli bulan Cumhuriyet Savcısı, otopsi istedi.

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