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        Haberler Gündem Karabük'te 2 evde yangın çıktı - Güncel haberler

        Karabük'te 2 evde yangın çıktı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evde başlayan yangın bitişiğindeki eve de sıçradı. Yangın, itfaiye görevlileri tarafından söndürülürken iki evde zarar meydana geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 23:42 Güncelleme: 31.03.2025 - 23:42
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        Karabük'te 2 evde yangın
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        Yangın, akşam saatlerinde Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy köyünde Z.V.’ye ait tek katlı evde çıktı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle bitişikte bulunan 2 katlı eve de sıçradı.

        2 evdeki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evlerde hasar meydana gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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