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Karabağ'da Azerbaycan askerleri ile Ermeni güçleri arasında çatışma çıktı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Ermeni güçlerin açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan 2 askerin şehit olduğunu duyurdu

Giriş: 05.03.2023 - 20:37 | Güncelleme: ABONE OL
Karabağ'da Azerbaycan askerleri ile Ermeni güçleri arasında çatışma çıktı
Azerbaycan askerleri ile Ermeni güçleri arasında çatışma çıktı
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AA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçici olarak Rus unsurların konuşlandırıldığı ve Ermeni nüfusun yaşadığı Azerbaycan topraklarına Ermenistan'dan Hankendi-Halfeli-Turşsu yolu kullanılarak askeri teçhizat, mühimmat ve personel nakliyesi yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine Azerbaycan askerlerinin harekete geçtiği bildirildi.

Açıklamada, sabah saatlerinde Azerbaycan askerlerinin yasa dışı askeri nakliye yapan bir aracı kontrol amacıyla durdurmak istediği, araçtakilerin ateş açması üzerine çatışma çıktığı kaydedildi.

Bakanlık, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin provokasyonu sonucu Şehriyar Alibeyli ve Eşgin Hüseynov isimli askerlerin şehit olduğunu bildirdi.

Ermenistan basınında, çatışmada 3 Ermeni polis memurunun öldüğü yönünde haberler yer aldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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