Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        25
        Trabzonspor
        TS
        24
        Samsunspor
        SAMS
        20
        Göztepe
        GÖZ
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Karabağ: 2 - Chelsea: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Karabağ: 2 - Chelsea: 2 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, İngiltere ekibi Chelsea ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takım da 7 puana yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 23:03 Güncelleme: 05.11.2025 - 23:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabağ, Chelsea'ye geçit vermedi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Karabağ, sahasında Chelsea ile 2-2 berabere kaldı.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Tevfik Behramov Stadı'nda İngiltere ekibi Chelsea'yi ağırladı.

        Chelsea, 16. dakikada Estevao'nun golüyle 1-0 öne geçti.

        Rakibine Leandro Andrade'nin 29 ve Marko Jankovic'in ​​​​​​​39. dakikada penaltıdan kaydettiği gollerle cevap veren Karabağ, ilk devreyi 2-1 önde kapattı.

        Konuk takım, ikinci devrede aradığı golü Alejandro Garnacho ile 53. dakikada buldu ve mücadele 2-2 berabere sona erdi.

        Bu sonucun ardından iki takım da 7 puana yükseldi.

        Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla dikkati çeken Karabağ, 4 haftada 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Daha önce Benfica'yı 3-2 ve Kopenhag'ı 2-0 mağlup eden Azerbaycan temsilcisi, Athletic Bilbao'ya 3-1 yenildi.

        Günün diğer maçında ise Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Pafos, evinde İspanya'nın Villarreal takımını 46. dakikada Derrick Luckassen'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

        Pafos'un puanını 5 yaptığı ligde Villarreal ise bir puanda kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        CHP Lideri Özgür Özel'e soruşturma
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        MİT Başkanı Kalın Hamas heyeti ile görüştü
        ABD Minuteman'i denedi
        ABD Minuteman'i denedi
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Sındırgı için 'afet bölgesi' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        "Çok net bir 11'imiz yok"
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Gebze açıklaması
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        5 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Evlilik tarihini açıkladı
        Evlilik tarihini açıkladı
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Habertürk Anasayfa