Kar üzerindeki ayak izlerinden yakalandılar

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda internet ortamında sanal devriye gerçekleştiren Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.C.Anın (23) Erzurumda düzensiz göçmenleri otomobilden indirdiği anlara ait görüntüleri sosyal medya platformu üzerinden paylaştığını tespit edip çalışma başlattı.

EKİPLER AYAK İZLERİNİ TAKİP ETTİ

Paylaşımı yapan insan kaçakçısının ve düzensiz göçmenlerin bulunduğu otomobilin Tortum ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, durumu Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü (GKİT) personeline bildirdi.

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Bilgi üzerine harekete geçen GKİT ve Tortum İlçe Jandarma ekipleri, şüpheli ile düzensiz göçmenlerin, otomobili yol üzerine bırakarak ilçe kırsalına kaçtığını tespit etti.