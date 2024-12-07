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        Haberler Gündem Kar üzerindeki ayak izlerinden yakalandılar

        Kar üzerindeki ayak izlerinden yakalandılar

        Erzurum'da insan kaçakçılığı yaptığı anları sosyal medyadan paylaşan şüpheli ve yanındakiler, kar üzerindeki ayak izleri takip edilerek yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 01:00 Güncelleme: 07.12.2024 - 01:00
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        Kar üzerindeki ayak izlerinden yakalandılar
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        Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve çalışmalarına devam ediyor.

        Bu kapsamda internet ortamında sanal devriye gerçekleştiren Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E.C.Anın (23) Erzurumda düzensiz göçmenleri otomobilden indirdiği anlara ait görüntüleri sosyal medya platformu üzerinden paylaştığını tespit edip çalışma başlattı.

        EKİPLER AYAK İZLERİNİ TAKİP ETTİ

        Paylaşımı yapan insan kaçakçısının ve düzensiz göçmenlerin bulunduğu otomobilin Tortum ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, durumu Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü (GKİT) personeline bildirdi.

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        Bilgi üzerine harekete geçen GKİT ve Tortum İlçe Jandarma ekipleri, şüpheli ile düzensiz göçmenlerin, otomobili yol üzerine bırakarak ilçe kırsalına kaçtığını tespit etti.

        Kırsalda kar üzerindeki ayak izlerini takip eden ekipler, 10 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı anlarını sosyal medyadan paylaşan E.C.A ve yanında bulunan S.M ile M.Nyi yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Aşkale Geri Gönderme Merkezine götürüldü.

        İnsan kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan 3 şüphelinin de jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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