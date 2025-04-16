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        Haberler Dünyadan Kapsülün kapısı kafaları karıştırdı: Katy Perry'nin de katıldığı uzay yolculuğu sahte miydi? - magazin haberleri

        Kapsülün kapısı kafaları karıştırdı: Katy Perry'nin de katıldığı uzay yolculuğu sahte miydi?

        Aralarında pop yıldızı Katy Perry'nin de bulunduğu, yolcuların tamamının kadınlardan oluştuğu ilk uzay yolculuğu önceki gün gerçekleştirildi. Jeff Bezos'un uzay şirketinin gerçekleştirdiği yolculukta kapsül kapısı muamması, kafaları karıştırdı. Komplo teorisyenleri harekete geçti: Bu yolculuk sahte!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2025 - 16:57 Güncelleme: 16.04.2025 - 16:58
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        Uzay yolculuğuna "Sahte" dediler
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        Jeff Bezos'un sahibi olduğu uzay şirketi Blue Origin'in, önceki gün tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay uçuşunda, ünlü pop yıldızı Katy Perry, Bezos'un nişanlısı Emmy ödüllü gazeteci Lauren Sanchez, aktivist Amanda Nguyen, gazeteci ve sunucu Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe ve film yapımcısı Kerianne Flynn yer aldı.

        Dünya çapında TV kanallarının canlı olarak yayınladığı uçuş ve kapsülün paraşütlerle yere inme anıyla yolcuların kapsülden çıkış görüntüleri sonrası ilginç bir komplo teorisi ortaya atıldı. 'New Shepard' kapsülü indikten sonra, Blue Origin kurucusu Jeff Bezos, kapsül kapısını açmak için özel bir aletle kapağı açmak üzere bekledi. Elleriyle kapıyı açarak önce nişanlısı Lauren Sanchez'i karşıladı. Ancak Bezos'un kapıyı açmasından birkaç dakika öncesine ait görüntülerde, kapsülün kapısının içeriden açıldığı ve ardından hızla kapatıldığı şeklinde algılanan görüntü yer alıyor.

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        Komplo teorisyenleri, bu garip anı, uzay yolculuğunun sahte olduğuna dair 'kesin kanıt' olarak adlandırdı. Blue Origin roketinin uzaya ulaştığına dair çok az şüphe olsa da, kapının içeriden açıldığının görülmesi, X platformunda şüphecileri harekete geçirdi. Sosyal medya kullanıcıları, uzay görevinin sahte olduğunu ileri süren yorumlar yaptı.

        Komplo teorisyenlerinin bu ayrıntıya tutunmasının başlıca nedeni, basınçlı kabinin yolcular tarafından çalıştırılabilen içe doğru açılan bir kapıya sahip olmaması gerektiği inancıydı. Tipik uzay araçlarının dışarıya doğru açılan kapıları vardır ve kilidini açmak için dışarıdan çalışan bir teknisyen ekibi gerekir.

        Pek çok kişiyi sorgulamaya iten yolculuk, uzay sınırı kabul edilen yerden 106 km uzaktaki Karman Hattı geçilerek gerçekleştirildi. Ulaşılan irtifada, kapsül hâlâ çok ince bir atmosferin içinde kaldığından, New Shepard, Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden araçlar gibi uzayın gerçek çekimine maruz kalmamıştı. Uzmanlara göre bu, New Shepard'ın Dragon uzay aracı gibi son derece güçlendirilmiş dışa açılan kapılara sahip olmasının gerekli olmadığı anlamına geliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Katy Perry
        #Lauren Sanchez
        #uzay yolculuğu
        #Jeff Bezos
        #komplo teorisi

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