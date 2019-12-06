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Kaplıca nedir, kaplıca tedavisinin amacı nedir, hangi hastalıklar için yararlıdır?

Kaplıca içerisindeki özel maden sularından faydalanmak için yapılan tesislere deniliyor. Romatizmaya iyi geldiği bilinen kaplıca başka hangi hastalıklara iyi gelmektedir, tedavisinin amacı nedir? İşte detaylar

06.12.2019 - 17:17 | Güncelleme:
Kaplıca nedir, kaplıca tedavisinin amacı nedir?

Belli kaynarcaların etrafına kurulan içerisindeki özel maden sularından faydalanmak için yapılan tesislere kaplıca denir. Bir takım hastalıklara fayda sağlaması nedeni ile kaplıcalar hizmet vermektedir. Kaplıcalarda bulunan kaynak sularının ve içerisindeki bazı balıkların özellikle romatizmalı hastalıklarda oldukça fayda sağlaması nedeni ile çok fazla dikkat çekmektedirler. Kaplıcaların içerisinde bulunan maden suları mineral iyonlarıyla yüklüdür. Maden suları ya çok soğuk ya da çok fazla sıcak olmaktadır.

Kaplıcaların içinde bulunan maden suları; sülfatlı, tuzlu, kükürtlü, karbondioksitli, arsenikli, demirli, iyotlu, bikorbonatlı ve karışıktır. Kaplıca da bu ılıcanın üzerine kurulan tesis nedeni ile bu adı almaktadır.

Genelde bu kaplıcalarda hekim önerisiyle tedavi edilebilir hastalıklar için gidilmektedir. Ancak rahatlamak ve bu suların etkileri ile farklı bir tatil anlayışı içerisinde zaman geçirmek suretiyle de tercih edilebilmektedir.

Kaplıca Tedavisi

Sıcak madensel suların tedavi edici özelliğinden yararlanmak için banyo şeklinde tedavi görmeye Balneoterapi adı verilmektedir.

Kaplıca tedavisinin amacı nedir?

  • Vücudun hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlamak
  • Yaşanan hastalıkla ilgili şikayetleri azaltmak
  • Genel sağlığın düzelmesini sağlamak
  • Hastalıkla ilgili bulguları ortadan kaldırmak
  • Kalıcı hasarlar olmaması için önlem almak

Kaplıcanın etkinliği hangi faktörlerle ilgilidir?

  • Sudaki sıcaklığı,
  • Hava sıcaklığı,
  • Havadaki nem oranı,
  • İçerdiği kimyasallar
  • Kaynak bölgesinde bulunan mikroskobik organizmalar,
  • Atmosfer basıncı,

Kas-iskelet sistemi hastalıklarında kaplıca kullanımı ve uygulanan yöntemler

  • İstirahat etme
  • İlaç tedavisi,
  • Egzersiz tedavisi,
  • Fizik tedavisi,
  • Rehabilitasyon,
  • Hasta olan bölgenin korunmasının sağlanması
  • Cerrahi tedavi

Kaplıca tedavisi Fizik Tedavinin Hidroterapi alt tedavi sistemi olarak değerlendirilebilir.

Kaplıca tedavisi hangi hastalıklar için yararlıdır?

  • İltihaplı romatizmalar,
  • Mekanik bel ve boyun problemleri,
  • Spor yaralanmaları,
  • Kireçlenmeler,
  • İş nedeni ile oluşan kas rahatsızlıkları
  • Yumuşak doku romatizmaları,
  • Ortopedik problemler; ameliyat komplikasyonları, kırık sekelleri,
  • Kas hastalıkları,
  • Nörolojik hastalıklara bağlı sorunlar

Kaplıca tedavisi sonunda; genel durumda düzelmeler görülmektedir. Solunum artışı, kan dolaşımında artış, iç organ işlevlerinin düzelmesi ve artması, ağrılarda azalmalar, hareketlerin düzelmesi, psikolojik olarak rahatlama, bozulan hormonlar ve sinirsel etkileşimlerde düzelme gibi sağlığın tekrar düzelmesi sağlanabilmektedir.

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