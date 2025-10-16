Kapıkule'de ele geçirildi: 36 kilo 180 gram

Bulgaristan'dan giriş yapan kamyonette ele geçirildi: 36 kilo 180 gram
Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir kamyonette kapı döşemelerinin içine gizlenmiş 36 kilo 180 gram kokain ele geçirildi
Bulgaristan'dan Türkiye'ye Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan bir kamyonet, risk analizleri çerçevesinde x-ray taramasına sevk edildi.
Yoğunluk tespit edilmesi üzerine Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, narkotik dedektör köpeği "Alfa"nın katılımıyla arama yaptı.
Aramada, sürücü ve yolcu koltuğunun kapı döşemelerinin içine poşetlere bölünerek gizlenmiş 36 kilo 180 gram kokain ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.