Kapatılan Samanyolu TV'nin Genel Yayın Yönetmeninin FETÖ davası

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan yargılanan tutuklu sanık Osman Çalık ve avukatı katıldı.
Mahkeme başkanı, önceki celse esasa ilişkin mütalaanın açıklandığı hatırlatarak, sanık ve avukatına diyeceklerini sordu.
Mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep eden Çalık, çocuğunun kalp hastası olması nedeniyle Kovid-19 risk grubunun içerisinde bulunduğunu ve bakıma ihtiyacı olduğunu söyleyerek, çocuğunun yanında olmak için tahliyesini talep etti.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak sanık Çalık'ın tutukluluğunun devamına hükmetti. Sanık ve avukatına savunma için ek süre veren heyet, duruşmayı erteledi.
- İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Osman Çalık'ın, 5 Temmuz 2019 tarihinde sahte sürücü belgesiyle yakalandığı, örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı, bu hesap üzerinden “benim coco numaram...” şeklinde mesaj yazdığı ve yine “Hocam size ulaşmaya çalışıyoruz. Kakao kapalı. Zehra Meral için yarın görüştürmeye gelebilir miyiz” şeklinde mesaj yazdığı belirtiliyor.
Sanık Çalık'ın FETÖ'nün sıklıkla kullandığı gizli haberleşme programlarından “Coco” ve “Kakao” isimli programını da kullandığına değinilen iddianamede, Çalık’ın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içinde “Vehbi” kod adını kullandığı ve örgütün İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Boğaz Komutanlığı'ndan sorumlu olduğu, bu yapılanma içerisinde içerisinde "öğretmen", "müdür yardımcısı" sıfatıyla askeri "mahrem imam" pozisyonunda faaliyetlerde bulunduğu anlatılıyor.
İddianamede, Çalık'ın Deniz Kuvvetleri Yapılanması bünyesinde yer alan askerlere ilişkin bilgileri arşivleyerek, örgüt bünyesinde askeri mahrem yapı bünyesinde "Bilgi Belge Mesulü" olarak faaliyet gösterdiği de kaydediliyor.
Sanık Çalık'ın FETÖ/PYD'nin yayın organı olan Samanyolu Televizyonu'nda genel yayın yönetmeni olarak çalıştığı ve bu dönemde çok sayıda FETÖ/PDY örgütü mensubunun üye olduğu anlaşılan Pak Medya İş sendikasına üye olduğu belirtilen iddianamede, örgütün tepe yöneticileriyle birden fazla görüşmesi olduğu bildirilen Osman Çalık'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 10 yıl 6 aydan, 22 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.
,Aleyna Sevim
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