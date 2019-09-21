Birinci derece hem doğal hem de arkeolojik sit alanı olan ve 25 kilometre uzunluğundaki Soğanlı Vadisi, Roma ve Bizans dönemine ait manastır ve kiliselerin de aralarında bulunduğu peri bacaları, mağara, güvercinlik ve barınaktan oluşan ilginç kaya oluşumlarına ev sahipliği yapıyor.

AA'nın haberine göre Hristiyanlığın Kapadokya'daki eski merkezlerinden biri durumundaki vadi, Karabaş, Kubbeli, Yılanlı, Tokalı, Tahtalı ve Geyikli gibi kaya oyma kiliselerin duvarlarında Hazreti İsa ve havarileri ile İncil'den sahnelerin yer aldığı fresklerle dikkati çekiyor.

"Kapadokya'nın minyatürü" olarak tarif edilen ve Ihlara Vadisi, Ürgüp ve Göreme'nin gölgesinde kalan vadi, önceden yılda yaklaşık 150 bin yerli ve yabancı turist ağırlarken, zamanla bazı tur organizasyonlarından çıkarılmasının da etkisiyle canlılığını yitirdi.

"SOĞANLI'YI GEZEN BİRİ KAPADOKYA'YI GEZMİŞ SAYILIR"

Soğanlı Mahallesi muhtarı Ali Cebeci, yaptığı açıklamada, 500 nüfuslu mahallenin geçimini tarım, hayvancılık ve turizmden kazandığını söyledi.

Nüfusun yüzde 50'sinin turizmden geçindiğini aktaran Cebeci, "Soğanlı, Kapadokya bölgesinin doğu kapısı, buradan giriş var. 10 kaya kilisemiz, vadi içerisine kurulmuş kanyonumuz, güvercinliklerimiz bulunuyor. Kapadokya bölgesinin minyatürü diyebiliriz. Soğanlı'yı gezen biri Kapadokya'yı gezmiş sayılır" dedi.

Çocukluk yıllarında bölgede turizmin daha iyi olduğunu anlatan Cebeci, "O dönem bölgeye senede yaklaşık 150 bin ziyaretçi geldiğini duydum. Şu anda bu rakam 50-60 binlere düşmüş durumda. Eskiden eşek ile yapılan turlar vardı burada, o hayvanlar kalmadı. Turizmi yönlendirenlerin de buraya ilgisi azaldı. Bu nedenle bölge eski cazibesini yitirdi" diye konuştu.

Bölgede 20 yıldır pansiyon işleten 46 yaşındaki Yılmaz Ablak ise Kapadokya bölgesinin doğu kapısı olarak ve gelen turistlere görsel şölen sunan vadinin adeta bir doğa harikası olduğunu dile getirdi.

Vadinin eski canlılığına kavuşmasını isteyen Ablak, "Geçmişte günde 25-30 tur otobüsü buraya gelirdi. Şimdi günde 1-2 tur geliyor, hiç gelmediği gün de oluyor. Sıcak hava balonlarının buraya gelmesini çok istiyoruz. Şayet gelirse Soğanlı eski canlılığına kavuşur ve gençler için de iş kapısı olur" ifadelerini kullandı.