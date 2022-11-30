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Kanye West, Kim Kardashian'a aylık 200 bin dolar ödeyecek - Magazin haberleri

Kanye West, Kim Kardashian'a aylık 200 bin dolar ödeyecek

8 yıllık birlikteliklerini 2 Mart 2022'de sonlandıran Kim Kardashian ile Kanye West, dava sürecine girmeden anlaşarak boşandı. West’in dört çocukları için Kardashian’a ayda 200 bin dolar ödemesine karar verildi

Giriş: 30.11.2022 - 14:55 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Rapçi Kanye West (45) ile reality show yıldızı Kim Kardashian (42), 8 yıllık evliliklerini 2 Mart 2022'de bitirme kararı almıştı. West ile Kardashian'ın boşanma süreci tamamlandı.

  • Kanye West ile Kim Kardashian, dava sürecine girmeden anlaşarak boşandı. West’in dört çocukları için Kardashian’a ayda 200 bin dolar ödemesine karar verildi.

  • The Guardian’da yer alan habere göre; boşanma kararı alan çift ve avukatları, anlaştıkları şartları Los Angeles Yüksek Mahkemesi’ne sundu. Çiftin dört çocuklarının ortak velayetini alacağı, ikisinin de birbirine nafaka ödemeyeceği belirtildi.

  • Kanye West’in çocuklarının bakımı için destek olarak ayda 200 bin dolar Kardashian’a ödemesi kararlaştırıldı. Çiftin çocukların özel koruma ve özel okul masraflarını paylaşacağı, kişisel borçlarını kendileri üstleneceği belirtildi.

  • West ve Kardashian, mart ayında sekiz yıllık evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. Mülk paylaşımı ve velayet konularında anlaşma olmaması durumunda 14 Aralık’ta dava açılacaktı.

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