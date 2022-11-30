Kanye West'in yayınladığı bir başka mesajda ise Kardashian'ın eski eşine annesinin adına neredeyse yalvardığı görülmüştü. Kris Jenner, Kanye West'in kendisinden söz etmesini, adını anmasını istememişti. Jenner, "Ben neredeyse 67 yaşındayım ve her zaman harika hissetmiyorum. Bu beni sonu gelmeyen bir strese sokuyor," diyerek eski damadının artık kendisini rahat bırakmasını istemişti.

Kanye West, çocukları hakkında da eski eşini suçlayan paylaşımlarda bulunmuştu. Ünlü rapçi sonra da onların playboy olmayacaklarını ve seks kasetlerinin çıkmayacağını savunmuştu. West, bu satırlarıyla Kylie Jenner ile Kim Kardashian'ın, 2007 ve 2019'daki Playboy çekimlerine gönderme yapmıştı.