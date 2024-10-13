Kanye West'e eski asistanından dava: Bana ilaç verip tecavüz etti

Eski asistan, West'in cinsel takıntılarını ve aynı zamanda eşi Bianca Censori'nin annesi de dahil olmak üzere hedeflediği bazı kadınların anneleriyle cinsel birliktelik kurmak istemesine yönelik fetişinin olduğunu iddia etti.

Davada, West'in kötü şöhretli olduğu iddia edilen seks partileri ve bu partilerde personeli gamalı haç çizmeye zorlamayı da içeren neo-Nazi görüşlerinin nasıl yer aldığıyla ilgili ayrıntılar bulunuyor.

Ancak en ciddi iddiası, West için çalışmadan yıllar önce şarkıcının kendisine ilaç verip tecavüz ettiğiydi.