Kanser tedavisi gören oryantal Tanyeli'nin acı günü! Sosyal medyadan kötü haberi verdi!
Bir döneme damga vurmuş oryantel dansçısı Tanyeli, geçtiğimiz aylarda kansere yakalandığını sevenlerine duyurmuştu. Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, sosyal medya hesabından acı haberi paylaştı...
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Geçtiğimiz aylarda tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen oryantel Tanyeli, saçlarını kazıtıp, kemoterapiye başlamıştı. 52 yaşındaki sevilen isim, geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu.
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Kendi tedavisine halen devam eden Tanyeli, sosyal medya hesabından açıklama yaparak ağabeyini kaybettiğini duyurdu. Bu acı kaybın ardından ünlü dansçıya sevenlerinden baş sağlığı mesajları yağdı.
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Tanyeli'nin paylaşımına göre abisi de bir süredir kanser ile mücadele ediyordu. Aldığı acı haber ile sarsılan Tanyeli'ye ünlü isimlerden de destek mesajları geldi.
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Tanyeli abisinin vefatını şu cümlelerle duyurdu: "KANSER işte ,annemden sonra ,54 yaşında ağbiminde sebebi oldu.. Aylardır mücadele eden ve heryerini saran kanser. Bugün ağbimde kansere yenik düştü ,hakkın rahmetine kavuştu. Bir melekti ,iyi bir insandı ,bir başka hikayeydi ağbim ,satırlara değil sayfalara sığmayan bir sürü acı deneyimle doluydu ,dünya günlüğü dersler sert,o ise çok naifti. Çocukluğumda dayaklar deryasında bize siper olan canım kahramanım kara yağız ağbim. Ruhun özgürleşti. Mekanın cennet bahçeleri olsun. Allah’ımdan niyaz ederim ,dualarım duyulsun ,seni çok seviyorum hoşçakal ağbim."
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Tanyeli'nin paylaşımının altına Petek Dinçöz, Hakan Kakız, Davut Güloğlu gibi isimlerden de taziye mesajı geldi.
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