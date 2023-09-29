Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kanser tedavisi gören oryantal Tanyeli'nin acı günü! Sosyal medyadan kötü haberi verdi!

        Kanser tedavisi gören oryantal Tanyeli'nin acı günü! Sosyal medyadan kötü haberi verdi!

        Bir döneme damga vurmuş oryantel dansçısı Tanyeli, geçtiğimiz aylarda kansere yakalandığını sevenlerine duyurmuştu. Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, sosyal medya hesabından acı haberi paylaştı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 09:46 Güncelleme: 29.09.2023 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Geçtiğimiz aylarda tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen oryantel Tanyeli, saçlarını kazıtıp, kemoterapiye başlamıştı. 52 yaşındaki sevilen isim, geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu.

        • 2

          Kendi tedavisine halen devam eden Tanyeli, sosyal medya hesabından açıklama yaparak ağabeyini kaybettiğini duyurdu. Bu acı kaybın ardından ünlü dansçıya sevenlerinden baş sağlığı mesajları yağdı.

        • 3

          Tanyeli'nin paylaşımına göre abisi de bir süredir kanser ile mücadele ediyordu. Aldığı acı haber ile sarsılan Tanyeli'ye ünlü isimlerden de destek mesajları geldi.

        • 4

          Tanyeli abisinin vefatını şu cümlelerle duyurdu: "KANSER işte ,annemden sonra ,54 yaşında ağbiminde sebebi oldu.. Aylardır mücadele eden ve heryerini saran kanser. Bugün ağbimde kansere yenik düştü ,hakkın rahmetine kavuştu. Bir melekti ,iyi bir insandı ,bir başka hikayeydi ağbim ,satırlara değil sayfalara sığmayan bir sürü acı deneyimle doluydu ,dünya günlüğü dersler sert,o ise çok naifti. Çocukluğumda dayaklar deryasında bize siper olan canım kahramanım kara yağız ağbim. Ruhun özgürleşti. Mekanın cennet bahçeleri olsun. Allah’ımdan niyaz ederim ,dualarım duyulsun ,seni çok seviyorum hoşçakal ağbim."

        • 5

          Tanyeli'nin paylaşımının altına Petek Dinçöz, Hakan Kakız, Davut Güloğlu gibi isimlerden de taziye mesajı geldi.

        • 6
        • 7
        • 8
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ankara'da doğalgaz patlaması!
        Ankara'da doğalgaz patlaması!
        11 günlük gelindi... Balayı yolunda ölüm!
        11 günlük gelindi... Balayı yolunda ölüm!
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        51 yıllık "panda diplomasisi" sona eriyor
        51 yıllık "panda diplomasisi" sona eriyor
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
        ‘İnsan olduğu için…’
        ‘İnsan olduğu için…’
        Adana'da korkunç olay! Damat adayı ile kanlı düello!
        Adana'da korkunç olay! Damat adayı ile kanlı düello!
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        Gök gürültülü sağanak... Sıcaklıklar düşüyor
        Gök gürültülü sağanak... Sıcaklıklar düşüyor
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Eris varyantı açıklaması: Artık solunum yolu...
        Eris varyantı açıklaması: Artık solunum yolu...
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        İngiltere'de tek kullanımlık plastik yasağı başlıyor
        İngiltere'de tek kullanımlık plastik yasağı başlıyor
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        "Arsa üretiminde özel sektör - devlet iş birliği sağlanacak"
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        KKM'deki düşüşte sert fren
        KKM'deki düşüşte sert fren
        Gezi davasında karar çıktı
        Gezi davasında karar çıktı
        Habertürk Anasayfa