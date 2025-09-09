"Kanlı Ay" tam olarak nedir? Belirli tarihlerde yaşanan bu ilginç gökyüzü olayına yakından bakalım!

BELİRLİ TARİHLERDE YAŞANIR

Kanlı Ay tutulmaları yılda bir veya iki kez gerçekleşebilir. Ancak her tutulma herkes tarafından görülmez; çünkü tutulmanın gözlemlenebilmesi için belirli coğrafi bölgelerde bulunmak gerekir. Astronomlar bu tarihleri önceden hesaplayabilir ve gözlem planları yapılabilir.