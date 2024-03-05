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        Haberler Gündem 'Kanalizasyon akıyor' kavgası: 4 yaralı - Güncel haberler

        'Kanalizasyon akıyor' kavgası: 4 yaralı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sokakta akan kanalizasyon nedeniyle çıkan tartışmada 17 yaşındaki Yunus N., 52 yaşındaki Davut K.'nın tabancasından çıkan kurşunla bacağından vuruldu. Aile bireylerinin de karıştığı kavgada 3 kişi de tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 00:12 Güncelleme: 05.03.2024 - 00:13
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        'Kanalizasyon akıyor' kavgası: 4 yaralı
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        Olay, saat 22.00 sıralarında Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi 150'nci Sokak üzerinde meydana geldi.

        İddiaya göre kanalizasyonun sokakta açıkta akması nedeniyle Davut K. ile Yunus N., arasında tartışma yaşandı.

        Taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sesleri duyan aileler de olay yerine geldi. Kavga sırasında Davut K., yanında bulunan tabanca ile Yunus N.'ye ateş etti. Yunus N., bacağına isabet eden kurşunla, 3 kişi ise darp sonucu yaralandı.

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        OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

        Davut K. ise olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alındı.

        Soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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