'Kanalizasyon akıyor' kavgası: 4 yaralı

Olay, saat 22.00 sıralarında Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi 150'nci Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre kanalizasyonun sokakta açıkta akması nedeniyle Davut K. ile Yunus N., arasında tartışma yaşandı.

Taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sesleri duyan aileler de olay yerine geldi. Kavga sırasında Davut K., yanında bulunan tabanca ile Yunus N.'ye ateş etti. Yunus N., bacağına isabet eden kurşunla, 3 kişi ise darp sonucu yaralandı.