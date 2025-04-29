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        Haberler Dünya Kanada'da kritik seçim sona erdi: Trump'a karşı Liberaller kazandı | Dış Haberler

        Kanada'da kritik seçim sona erdi: Trump'a karşı Liberaller kazandı

        ABD Başkanı Trump'ın tehditlerinin gölgesinde seçime giren Kanada'da kamu yayıncısı CBC'nin projeksiyonuna göre, Başbakan Mark Carney'nin liderliğindeki Liberal Parti federal seçimleri kazandı. Birkaç ay öncesine kadar seçimde zafer elde edemeyeceği düşünülen Liberaller, Trump'ın Kanada'ya yönelik gümrük tarifeleri ve tehditleriyle kritik bir seçim yaşadı. Mark Carney, seçim zaferini ilan etti ve parlamentodaki tüm partilerle yapıcı bir şekilde çalışmayı beklediğini söyledi. Carney, iki egemen ülke arasındaki ilişkileri görüşmek için Trump ile bir araya geleceğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 08:10 Güncelleme: 29.04.2025 - 08:55
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        Kanada'da Trump'a karşı Liberaller kazandı
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        Kanada, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından artan tehditlerin gölgesinde kritik bir seçime girdi. Genel seçimde resmi olmayan sonuçlara göre iktidardaki Liberal Parti birinci, Muhafazakar Parti ikinci sırada yer alıyor.

        Yaklaşık 10 sene Kanada Başbakanlığı görevini yürüten Justin Trudeau'nun artan memnuniyetsizlik sonucu istifa etmesi üzerine Liberal Parti de liderlik yarışını kazanan isim Mark Carney, girdiği ilk seçimde zafer elde etti.

        CARNEY: TRUMP İLE GÖRÜŞECEĞİM

        Seçim zaferinin ardından konuşan Mark Carney, parlamentodaki tüm partilerle yapıcı bir şekilde çalışmayı beklediğini söyledi. Destekçilerine seslenen Carney, "Başkan Trump bizi parçalamaya çalışıyor ki Amerika bize sahip olabilsin, bu asla olmayacak" ifadelerini kullandı. İki egemen ülke arasındaki ekonomik ve güvenlik ilişkilerini görüşmek için Trump ile bir araya geleceğini söyledi.

        LİBERAL PARTİ'NİN DÖRDÜNCÜ DÖNEMİ

        Eski Merkez Bankası Başkanı ve siyasi tecrübesi bulunmayan Mark Carney için ABD Başkanı Donald Trump'a karşı mücadeleye hazırlanırken, Liberal Parti'nin dördüncü döneminde tarihi bir zafer kazandı.

        Ülkede oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kanada resmi yayın kuruluşu CBC tarafından paylaşılan, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Başbakan Mark Carney liderliğindeki Liberal Parti yüzde 48,1 oy oranıyla seçimi önde götürüyor. Pierre Poilievre'in liderliğindeki Muhafazakar Parti yüzde 42 oyla ikinci, Quebec Bloku Partisi de yüzde 7 oyla üçüncü sırada yer alıyor.

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        Liberal Parti'nin parlamentoda tek başına hükümet kuracak kadar koltuk kazanıp kazanmadığı henüz netleşmedi.

        TRUMP'IN TEHDİTLERİ SEÇİMİ KRİTİK HALE GETİRDİ

        ABD Başkanı Trump'ın, 20 Ocak'ta göreve gelmeden önce bile "Kanada ABD'nin 51. eyaleti olmalı" sözleri tepki çekmişti. Trump, göreve geldikten sonra da bu söylemini yineledi ve ithal otomobil ve kamyonlara tarife uygulama kararı verdi. Trump'ın bu kararının ardından konuşan Carney ise ABD ile eski ilişkilerin sona erdiğini açıklamıştı.

        Seçim sabahı sabahı Trump, sosyal medyada Kanadalılara "iyi şanslar" dileyerek ülkeyi ABD'nin 51. eyaleti yapma tehdidini yineledi.

        Trump'ın Kanada'ya yönelik tehditleri de bu seçimin daha da önemli hale gelmesine sebep oldu, birçok Kanadalı hayatının en kritik seçimine girdiğini söyledi.

        CARNEY KİMDİR?

        59 yaşındaki Carney, 1988'de Harvard Üniversitesi'nden ekonomi alanında lisans derecesi ve Oxford Üniversitesi'nden ekonomi alanında yüksek lisans ve doktora derecesi aldı.

        Kanada, İngiltere ve İrlanda vatandaşlığı bulunan Carney'in bugüne kadar siyasette hiçbir deneyimi olmadı.

        İNGİLİZ MERKEZ BANKASI'NI YÖNETEN İLK İNGİLTERE VATANDAŞI OLMAYAN KİŞİ

        2008'den 2013'e kadar Kanada Merkez Bankası'nı ve 2013'ten 2020'ye kadar İngiltere Merkez Bankası'nı yönetti. Kanada'nın 2008 mali krizinin en kötü etkilerini yönetmesine yardımcı olduktan sonra, 1694'te kurulduğundan beri İngiltere Merkez Bankası'nı yöneten ilk İngiliz olmayan kişi olarak göreve geldi.

        2020'de Birleşmiş Milletler'in İklim Eylemi ve Finans Özel Temsilcisi olarak görev yapmaya başladı.

        Carney aynı zamanda eski bir Goldman Sachs yöneticisi. 2003'te Kanada Merkez Bankası'na başkan yardımcısı olarak atanmadan önce 13 yıl boyunca Londra, Tokyo, New York ve Toronto'da çalıştı.

        TRUDEAU'NUN İSTİFA SÜRECİ

        Nisan 2013'ten beri Liberal Parti liderliği ve Kasım 2015'ten bu yana Kanada Başbakanlığı görevini yürüten Trudeau, son dönemde parti içi artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteğiyle karşı karşıya kalmıştı.

        İktidardaki Liberal Partinin 153 milletvekilinden 24'ü, "gelecek seçimlerde yenilgi endişesiyle" partinin lideri ve Başbakan Trudeau'ya 28 Ekim 2024'e kadar istifa etmesi için çağrı yapmıştı.

        Trudeau, ocak ayında düzenlediği basın toplantısında, siyasi "iç çekişmeler" nedeniyle gelecek seçimlerde "en iyi seçenek olamayacağının fakında olduğunu" belirterek, "(İktidardaki Liberal) Parti yeni bir lider seçtikten sonra parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa etmeyi düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

        Justin Trudeau, Kanada Ulusal Parlamentosu'nun aylardır "felç durumda" olduğunu, parlamentoda yeni bir başlangıç ​​yapılmasının zamanının geldiğini kaydetmişti.

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