Kana Kan: Hesaplaşma filmi oyuncuları kimler? Kana Kan: Hesaplaşma filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dövüş sahnelerinin nefes kestiği Kana Kan: Hesaplaşma filmiyle ilgili detaylar haberimizde...

KANA KAN: HESAPLAŞMA FİLMİNİN KONUSU

Kurt Sloane, MMA (Karma Dövüş Sanatları) şampiyonudur ve öldürülen erkek kardeşinin intikamını aldıktan bir yıl sonra kendini yeniden Tayland'da bulur. Bu kez güçlü bir gangster çetesi tarafından kaçırılan ve hapsedilen Sloane'un özgür kalabilmek için tek şansı illegal ve ölümcül bir maçı kazanmaktır. Güçlendirici ilaç kullanan 180 kiloluk rakibi karşısında hayatta kalabilmek için sıkı bir çalışmaya girmek zorundadır. Efsanevi ustası Durand ve kendisi gibi esir tutulan Briggs'in yardımıyla özgürlüğü için savaşmaya hazırlanır.

KANA KAN: HESAPLAŞMA FİLMİ OYUNCULARI

Jean-Claude Van Damme,

Mike Tyson,

Christopher Lambert,

Alain Moussi,

Sara Malakul Lane

Yönetmeni: Dimitri Logothetis