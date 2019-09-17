Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) bildirdiği veriler, dünyada en çok karşılaşılan beş ölüm nedeninden üçünün enfeksiyonlar (HIV/AIDS, verem ve solunum yolu enfeksiyonları ) olduğunu gösteriyor. Buna karşın enfeksiyon hastalıkları kontrol ve tedavi edilebilen hastalıklar olarak görülüyor. Tedavide gecikilmesi ise bu sağlık sorunlarının ölümle sonuçlanması anlamına gelebiliyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi HamidiyeTıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş, çok sık karşılaşılan ve öldürücülüğü yüksek olan enfeksiyon hastalıklarından önlem alarak korunmanın mümkün olduğunu söylüyor. Bunun gerçekleşmesi noktasında halka hastalıkların bulaş yolları ve korunma önlemlerinin anlatılması gerekiyor. Hastalığın tüm tedbirlere karşın gerçekleşmesi durumunda ise erken tanı ve uygun tedavi şifa getiriyor.

ENFEKSİYON HASTALIKLARINDAN UZAK KALMAK İÇİN…

*Suyu sabunu sevin: Birçok hastalık ellerle bulaşıyor. Yemek ve tuvalet sırasında ellerinizi mutlaka yıkayın.

*Temiz su kullanın.

*Yaz dönemlerinde kene tutumasına dikkat edin: Piknik sonu vücudunuzu kontrol edin, kene kovucular kullanın veya çoraplarınızı pantolonların paçalarının üstüne çekin.

*Risk gurubunda iseniz ( İleri yaş, diyabet ve KOAH hastası, gebe, kanser, sağlık çalışanı vb) aşılanın: Aşı hastalıklardan korunmada son derece önemlidir

*Çocuklarınızın çocukluk çağı aşılarını mutlaka yaptırın: Erişkin dönemde rapel aşılarınızı da yaptırın. (Örneğin Tetanoz)

*Kan kardeşliği yapmayın: Kan kardeşliği halinde HIV/AIDS, HepatitB ve C bulaşının mümkün olduğunu unutmayın. Dizilerde ve sinemada kanka kelimesini kullanmayın

*Nezle iseniz istirahat edin ve maske takın: Yakınlarınızdakilere bulaştırmayın.

*Grip iseniz hekime başvurun: Erken dönemde antiviral ilaç kullanın, istirahat edin, maske takın.

*Gereksiz yere antibiyotik kullanmayın: Antibiyotiklerin ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaçlar olmadığını unutmayın.