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        Haberler Gündem 3. Sayfa KAN DONDURAN OLAY! Beslediği dana bir anda saldırdı! | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Beslediği dana bir anda saldırdı!

        Burdur'da beslediği dananın saldırısına uğrayarak ağır yaralanan 66 yaşındaki Ali İhsan Kutlu, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kutlu, komşuları tarafından danası ayaklarından vurularak kurtarılmıştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 15:24 Güncelleme: 30.12.2024 - 15:25
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        Beslediği dana bir anda saldırdı!
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        Burdur'da olay, geçtiğimiz cuma günü merkeze bağlı İlyas köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ahırda hayvanlarını besleyen 66 yaşındaki Ali İhsan Kutlu bir dananın saldırısına uğradı.

        DANAYI VURUP ADAMI KURTARDILAR

        İHA'daki habere göre olayı görüp müdahale etmek isteyen komşuları başarılı olamayınca danayı av tüfeğiyle ayaklarından vurarak yaraladı ve yaşlı adamı kurtardı.

        YAŞLI ADAM HASTANEYE KALDIRILDI

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaşlı adamı Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

        3 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

        Kaburgası kırılan ve akciğerlerinde hasar oluşan Kutlu buradan da Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada 3 gündür yoğun bakım servisinde tedavi altında olan Kutlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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        #Burdur
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